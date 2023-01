De Britse commerciële radiozender Absolute Radio stopt per 23 januari aanstaande met haar uitzendingen via de middengolf. Dit heeft de radiozender bekendgemaakt op haar website.

Middengolf

Absolute Radio zendt in Groot Brittannië uit via diverse middengolffrequenties waarbij de 1215 kHz de frequentie is die in vrijwel heel Groot Brittannië is te ontvangen. Eerder al is het vermogen van een groot aan middengolfzenders verlaagd om zo de energiekosten omlaag te brengen. Daarnaast zijn een aantal kleinere steunzenders afgeschakeld. Nu heeft Bauer Media, eigenaar van de radiozender, besloten om de uitzendingen geheel stop te zetten per 23 januari aanstaande.

De radiozender blijft te beluisteren via DAB en Internet.

Greatest Hits Radio

De website RadioToday bericht dat Greatest Hits Radio, ook onderdeel van Bauer Media, haar middengolfzenders Staffordshire & Cheshire, Bradford & Huddersfield en Teesside gaat uitschakelen.