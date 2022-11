De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maximale aantal FM-radiofrequentievergunningen waarover een bedrijf mag beschikken van vier naar drie FM-frequenties te brengen. Op die manier wordt volgens de ACM voorkomen dat één of twee partijen de markt kunnen domineren en blijft er voldoende concurrentie op de radioluister- en radioadvertentiemarkt.

Veiling

Het ministerie van EZK organiseert in 2023 de frequentieveiling voor negen landelijke commerciële (FM)-radiovergunningen. Bedrijven kunnen intekenen om zo’n radiofrequentie te kopen en daarop een radiozender te starten of voort te zetten. De ACM adviseert het ministerie van EZK over de veilingvoorwaarden die invloed hebben op de concurrentie op de radioluistermarkt en de radio-advertentiemarkt. Daarbij gaat de ACM ervan uit dat er bij de veiling twee van de negen zenders geclausuleerde themazenders zijn: Nieuws- en actualiteiten en Nederlandse muziek.

Partijen

In 2003 zijn de FM-radiofrequenties verdeeld. Op dit moment zijn er negen verschillende commerciële zenders: 100%NL, BNR Nieuwsradio, Q-music, Radio 538, Radio10, SkyRadio, Slam!, Sublime en Veronica. Vijf daarvan hebben een clausule dat ze een bepaalde muziek of thema moeten uitzenden: niet recente bijzondere muziek, nieuws, recente bijzondere muziek, Nederlandse/Europese muziek en klassieke muziek/jazz. Daarnaast zijn er de publieke radiozenders met ieder een eigen profiel. Vier van de vergunningen zijn nu in handen van Talpa (538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica).

Concurrentie

Er is concurrentie tussen de verschillende partijen op de radioluistermarkt en de radioadvertentiemarkt maar de (ongeclausuleerde) commerciële zenders hebben veruit het grootste aandeel op beide markten. Deze markten hangen nauw met elkaar samen. Immers, hoe meer luisteraars, hoe meer adverteerders geïnteresseerd zijn in adverteren op die zenders. De ACM ziet concurrentierisico’s op deze markten als één of twee partijen bijna alle zenders in handen zouden hebben. Drie partijen is in het algemeen het minimum voor voldoende concurrentie. Dat risico wordt beperkt door per bedrijf maximaal drie van de negen zenders toe te kennen. Dan blijft er voldoende ruimte voor concurrentie waardoor radio-advertentieprijzen scherp blijven en luisteraars kunnen luisteren naar verschillende radioprogramma’s van verschillende bedrijven.

