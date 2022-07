De door de minister ingestelde noodverlenging van drie jaar voor commerciële FM-frequenties is door de rechtbank van Rotterdam vernietigd. Daarmee heeft de rechter radiozender KINK in het gelijk gesteld.

Corona

Aanleiding voor de verlenging was een sterke afname van advertentie-inkomsten van een aantal radio-omroepen in de eerste twee kwartalen van 2020 als gevolg van de coronapandemie. Daardoor was er bij een aantal vergunninghouders behoefte aan aanvullende financiering, die echter niet eenvoudig kon worden verkregen omdat de geldigheid van de vergunningen op 1 september 2022 zou verlopen. Het voorbestaan van die vergunninghouders was daarom onzeker en zij klopten bij de staatssecretaris aan. Op basis van een economisch onderzoek wilde de staatssecretaris eerst niet tot verlenging overgaan. De Tweede Kamer riep de staatssecretaris echter in een motie tot verlenging op, waarna alsnog tot verlenging is besloten. Daarbij werd van belang geacht dat de coronapandemie nog steeds voortduurde.

Naar de rechter

Kink was het niet eens met deze noodverlenging en stapte naar de rechter. De rechtbank Rotterdam heeft in een beroepsprocedure een streep gezet door een verlenging van de looptijd van de vergunningen voor landelijke commerciële radio met drie jaren.

Tijdelijke verlenging

Omdat het organiseren van een nieuwe verdeling van de vergunningen ongeveer een jaar duurt, stelt de rechtbank de minister een termijn tot 1 september 2023 om tot een nieuwe verdeling te komen. Dat kan een veiling zijn maar een andere verdelingsmethode is op grond van de Telecommunicatiewet ook mogelijk. Om na 1 september 2022 radiostilte te voorkomen, kan de minister de huidige vergunningen tot 1 september 2023 verlengen.

“Blij”

“Wij zijn enorm blij met deze uitspraak”, aldus algemeen directeur Jan Hoogesteijn van KINK. “De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. KINK is een serieuze nieuwkomer en kijkt uit naar verdere mededelingen over hoe de overheid de herverdeling vorm gaat geven. We gaan uit van een open en transparante verdeelmethode waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering”. De radiozender is momenteel al te horen via DAB+ en Internet.

De hele uitspraak vind je hier