KINK stapt naar de rechter. De radiozender is het niet eens met het besluit van het kabinet om de huidige FM-vergunningen voor commerciële radiozenders te verlengen.

2025

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de FM vergunningen van de huidige landelijke commerciële radiostations met drie jaar verlengd tot en met augustus 2025. Aan deze FM-vergunningen zit ook landelijke capaciteit in de digitale ether (DAB+) gekoppeld.

“Blokkeren nieuwkomers”

“Het besluit van het kabinet om de landelijke FM-frequenties voor de derde keer te verlengen en deze niet, zoals de Telecommunicatiewet voorschrijft, opnieuw te verdelen blokkeert nieuwkomers zoals KINK toegang tot de ether“, aldus KINK in een persbericht. KINK zendt nu nog landelijk uit via internet en DAB+ waardoor haar bereik onder het groeiende publiek nog beperkt is. KINK zegt een FM-frequentie nodig te hebben om haar opmars te verzilveren.

FM

KINK is er altijd van uitgegaan dat zij kans maakt op een FM-frequentie, omdat de huidige FM-vergunningen op 31 augustus 2022 aflopen en dus volgens de regels opnieuw moeten worden verdeeld. “Als gevolg van een intensieve lobby van de zittende FM-partijen zijn de Tweede Kamer en het kabinet akkoord gegaan met een verlenging van drie jaar tot 1 september 2025. Het gaat dit keer om een ‘noodverlenging’, die nodig zou zijn om te herstellen van de lage advertentie inkomsten in Coronatijd. De advertentiemarkt voor radio en TV is echter al geruime tijd spectaculair aan het herstellen en KINK vindt het buitenproportioneel om de vergunningen die pas in september 2022 aflopen nu voor drie jaar te verlengen. Hierdoor zouden de FM-vergunningen 22 jaar in handen van dezelfde marktpartijen blijven.“, aldus de radiozender.

Naar de rechter

KINK vraagt de bestuursrechter om een streep te halen door de noodverlenging en de staatssecretaris te gebieden de huidige FM-frequenties gewoon opnieuw aan te bieden aan marktpartijen.