Het aantal Nederlandse huishoudens waar glasvezel bij is aangelegd, is in het derde kwartaal van 2022 met 290.000 gestegen naar ruim 5,3 miljoen. Daarover lopen 2,39 miljoen abonnementen op telecomdiensten als internet, televisie en vaste telefonie. Dat zijn er 11.000 meer dan het voorgaande kwartaal, waarmee het er voor het eerst meer zijn dan via koper. Daarover lopen 2,25 miljoen abonnementen; een daling van 6.000. Dat staat in de meest recente Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kabel

Het aantal abonnementen op telecomdiensten via de kabel is nog steeds het hoogst met 3,83 miljoen; een daling van 20.000. Het totale aantal huishoudens waar kabel ligt is in het derde kwartaal ongeveer gelijk gebleven met bijna 8 miljoen.

Glasvezel

In het tweede kwartaal van 2022 is bij 170 duizend huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd. Er ligt nu bij ruim 5 miljoen huishoudens een glasvezelkabel in de straat tot aan de woning of tot aan de meterkast. Daarvan hebben er 2,12 miljoen ook een internetabonnement via glasvezel; 78 duizend meer dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via een koperverbinding daalde met 93 duizend naar 2,21 miljoen. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via de kabel daalde met 4 duizend naar 3,44 miljoen.

Mobiel

Er zijn 21,6 miljoen simkaarten actief voor telefoonabonnementen en prepaid; 1,2 procent meer dan in het tweede kwartaal. Daarvan zijn er 910.000 in gebruik voor data only, een groei van 15.000. Er zijn 613 miljoen sms’jes verstuurd; een groei 6,3 procent. Het aantal belminuten via mobiel is bijna 10 procent gedaald naar 9,8 miljard.

