Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft lagere toegangstarieven vastgesteld voor toegang op het glasvezelnetwerk van KPN en Glaspoort.

Nieuw en verbeterd voorstel

KPN en Glaspoort hebben een nieuw en verbeterd voorstel gedaan voor tarieven en voorwaarden voor toegang tot hun glasvezelnetwerk. Die toegang is bedoeld voor aanbieders van internettoegang zonder eigen netwerk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat met de aangepaste toezeggingen gezonde concurrentie op de markt voor snel internet wordt gestimuleerd. Ook is er nu voor langere tijd zekerheid over de toegangsvoorwaarden en dat is goed voor bedrijven die willen investeren. Daarom heeft de ACM het voorstel van KPN en Glaspoort bindend verklaard. Dat betekent dat de ACM toezicht houdt op de naleving van deze nieuwe voorwaarden en tarieven, die vandaag ingaan en waar KPN en Glaspoort zich tot 2030 aan moeten houden.

Reacties marktpartijen

Onderzoeken van de ACM wijzen erop dat de huidige, niet gereguleerde toegangstarieven van KPN en Glaspoort zo hoog zijn, dat er te weinig ruimte is voor gezonde concurrentie op hun netwerken.

De ACM heeft vorig jaar gewezen op de risico’s die zij op basis van de onderzoeken ziet. Naar aanleiding daarvan stelden KPN en Glaspoort in april voor om lagere tarieven en aangepaste voorwaarden te hanteren voor bepaalde vormen van toegang tot hun glasvezelnetwerken. Deze voorstellen heeft de ACM op 15 april geconsulteerd in de markt. Verschillende telecomaanbieders hebben bij de ACM kritische opmerkingen ingediend. KPN en Glaspoort hebben daarna een nieuw voorstel gedaan.

Tarieven dalen

Het nieuwe voorstel leidt ertoe dat de tarieven voor de toegangsvormen waar het nieuwe voorstel over gaat nu in alle situaties daadwerkelijk dalen. KPN en Glaspoort hebben daarnaast de indexering van de toegangstarieven gematigd, zodat deze slechts in beperkte mate de huidige hoge inflatie volgt.

