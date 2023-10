Radiozender Amsterdams Most Wanted (AMW) zendt voor de 8e keer de ADE DJ Marathon uit. Het evenement is live te beluisteren via Internet en in een deel van Nederland via DAB+.

ADE DJ Marathon

Radiozender Amsterdams Most Wanted zendt tot en met zaterdag de DJ Marathon uit. Dit alles in het kader van het Amsterdam Dance Event. Vanuit de NDSM bunker in Amsterdam zijn 24 uur per dag live-sets van diverse DJ’s te horen op de radiozender. De verwachting is dat er meer dan 100 DJ’s te horen zullen zijn.

Meekijken en luisteren

Meeluisteren kan via Internet. Impact Radio zendt het evenement ook live uit. Deze radiozender is naast Internet ook in een deel van de Randstad te beluisteren via DAB+ op kanaal 12D. Meekijken kan onder andere via Facebook en Twitch. Meer informatie via de Facebook pagina van Amsterdams Most Wanted.