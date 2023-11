Radiozender Extra AM is gestopt met haar uitzendingen op de middengolf. Een storing in de antenne is de oorzaak van het voortijdige einde van de radiozender.

Eind dit jaar

De radiozender had eerder aangegeven eind dit jaar te stoppen met haar uitzendingen via de middengolffrequentie 1332 kHz in de regio Amsterdam vanwege oplopende kosten. Volgens de radiozender wordt vooral de vergoeding die betaald moet worden aan auteursrechtenorganisatie BumaStemra volgend jaar fors hoger.

Storing

De radiozender heeft echter besloten om de zender eerder uit te schakelen. Door een storing in de antenne is het niet mogelijk om een goed signaal uit te zenden op de middengolf en is de zender nu al uitgeschakeld. “Omdat het een hels karwei is om de mast met deze temperaturen en blubber te strijken hebben we besloten de zender een maand eerder dan gepland definitief af te schakelen“, aldus de initiatiefnemers op de website van de radiozender. Via Internet blijft de radiozender

voorlopig wel te beluisteren.

Impact weer terug op de middengolf

Radiozender Impact is na een lange tijd afwezigheid weer te beluisteren op de middengolf. De radiozender is in een groot deel van de Randstad te horen op 819 kHz. Voorheen werd gebruik gemaakt van de frequentie 1008 kHz. De radiozender is een groot deel van Zuid-Holland ook te beluisteren via DAB+ (kanaal 12D) en wereldwijd via Internet.