Extra AM, de middengolfzender die in de regio Amsterdam uitzendt op 1332 kHz, stopt per 1 januari met haar uitzendingen via de middengolf.

Auteursrechten

Reden is de fors hogere vergoeding voor auteursrechten die de radiozender moet betalen vanaf 2024 aan auteursrechtenorganisatie BumaStemra Volgens de radiozender gaat de vergoeding die betaald moet worden aan BumaStemra met een kleine 500 procent stijgen.

Hobbyproject

Voor een kleine radiozender als Extra AM zijn de kosten niet meer op te hoesten. “Wij willen best een bijdrage leveren aan componisten en tekstschrijvers maar voor een hobbyproject als de onze is dit een exorbitante prijsverhoging. En die willen we ook niet laten ophoesten door jullie middels een crowdfund! Hiermee zijn we mede gelet op het wegvallen van sponsoren, de hoge energieprijzen en aanhoudende inflatie op een punt gekomen dat het nu welletjes is geweest. We gaan er vanuit dat 31 december aanstaande de laatste uitzenddag op 1332 kHz is.“, aldus Harm ten Brink van Extra AM op de website van de radiozender.