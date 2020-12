Extra AM heeft al 1200 euro opgehaald met crowdfundactie

Radiozender Extra AM heeft al meer dan 1200 euro opgehaald met een crowdfundactie. De radiozender kwam in financiële problemen door het wegvallen van een aantal sponsors.

Extra AM

Extra AM zendt uit via de middengolf in de regio Amsterdam op 1332 kHz. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet. Het uitzenden van het signaal op de middengolf kost geld en ook moeten er muziekrechten betaald worden. Tot op heden werden deze kosten gedragen door sponsors.

Doneren

Door de coronacrisis zijn een aantal sponsort afgehaakt en moest de radiozender op zoek naar andere financiële middelen. In november werd er een crowdfunctieactie gestart. Deze actie heeft inmiddels al meer dan 1200 euro opgeleverd. Hiermee zijn volgens de radiozender het grootste deel van de kosten voor het komende jaar afgedekt. De actie is verleng tot 31 december aanstaande.

TV NH

De regionale omroep TV NH besteedt komende zondag aandacht aan de radiozender Extra AM en de doneeractie die momenteel gehouden wordt.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan in de regio Amsterdam via de middengolffrequentie 1332 kHz en wereldwijd via Internet. Meer informatie: extram.nl

Sociale media: