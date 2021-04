Adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk vertrekt bij AT5

Adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk vertrekt bij de Amsterdamse omroep AT5. Dit bericht regionale omroep NH op haar website. Pronk stopt per direct bij de lokale Amsterdamse televisiezender na een “verschil van inzicht met de directie”.

“Gestreden”

“Ik heb gestreden voor de onafhankelijke nieuwsverslaggeving. Journalistiek is voor mij: waarheidsvinding, de macht kritisch volgen, verhalen vertellen en er zijn als het ertoe doet. Dat zijn de kernwaarden van AT5. Een nieuwszender, de ogen en oren van de stad, voor en door de Amsterdammers“, aldus Pronk tegenover NH Nieuws.

“Onthoofd”

De redactie is woedend over het vertrek van Pronk en voelt zich ‘journalistiek onthoofd’. Aangezien AT5 al geruime tijd geen hoofdredacteur heeft, is het na het gedwongen vertrek van Pronk onduidelijk wie nu de dagelijkse leiding over de redactie heeft. De omroep gaat op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur

Sinds 1996

Hélène Pronk was sinds 1996 werkzaam bij AT5 en werkte als redacteur, eindredacteur en adjunct-hoofdredacteur bij de zender. Sinds 1 maart werken de redacties van NH Amsterdam en AT5 intensief samen.