Afrojack en Sunnery & Ryan in weekendprogrammering Qmusic

Qmusic voegt internationale top-dj’s Afrojack en Sunnery James & Ryan Marciano toe aan de weekendprogrammering. Zij zijn vanaf 16 oktober naast Armin van Buuren te horen bij het radiostation. Om dit te vieren geven Sunnery & Ryan samen met Armin van Buuren op vrijdag 15 oktober een showcase bij Qmusic.

“Geweldig”

Qmusic programmadirecteur Dave Minneboo: “Ik vind het geweldig dat we naast Armin ook wereldsterren Afrojack en Sunnery & Ryan aan onze dj-programmering kunnen toevoegen. Voor het ultieme weekendgevoel moet je bij Qmusic zijn.”

Clubavond

De hele zaterdagavond staat bij Qmusic in het teken van dancemuziek. Tussen 21.00 en 22.00 uur is de Maximum Weekendmix met Menno Barreveld te horen en om 22.00 uur presenteert Armin van Buuren de meest populaire dance tracks van het moment tijdens the World Wide Club 20. Om middernacht brengen Sunnery & Ryan de club naar de huiskamers van de luisteraars, gevolgd door A State of Trance met Armin van Buuren om 01.00 uur. Van 03.00 tot 04.00 uur komt het beste van Tomorrowland One World Radio voorbij en de nacht sluit af met Jacked van Afrojack van 04.00 tot 05.00 uur.