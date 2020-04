Agentschap Telecom: Etherpiraten maken veel kapot

Illegale radiozenders veroorzaakte ook in 2019 niet alleen hinder en storing, maar ook fysieke en maatschappelijke schade. Dit bericht toezichthouder Agentschap Telecom in haar jaarverslag Staat van de ether 2019.

Schade

De schade komt door het agentschap onder andere doordat illegale omroepen inbreken op legale zendmasten, hoogspanningsmasten, natuurgebieden en straatmeubilair in de publieke ruimte, om daar hun apparatuur in te plaatsen en elektriciteit te stelen.

Aanpak

“Samen met het OM, de politie, gemeenten en andere ketenpartners (zoals gedupeerde telecombedrijven, natuurbeheerders e.d.) werkt Agentschap Telecom aan een effectieve aanpak van dit probleem.”, aldus Agentschap Telecom in haar jaarverslag.

Niet nodig

Illegaal uitzenden is volgens Agentschap Telecom ook helemaal niet nodig. In Nederland kan voor weinig geld via internet met programma’s de hele wereld worden bereikt. “Met een vergunning voor een evenementenomroep of middengolfomroep kunt u naar hartenlust uitzenden met een perfecte ontvangst, zonder dat iemand er nadelige gevolgen van ondervindt.”, aldus de toezichthouder.

Agentschap Telecom doet in haar jaarverslag geen publicatie over hoeveel etherpiraten in 2019 uit de lucht zijn gehaald.

