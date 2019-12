Per 1 januari 2020 komt er een extra frequentie voor laagvermogen middengolfuitzendingen beschikbaar in delen van Nederland: 1116 kHz.

Radio Bloemendaal

Deze frequentie was in het verleden in gebruik door Radio Bloemendaal. Deze radiozender heeft tot eind september 2018 gebruik gemaakt van de middengolffrequentie 1116 kHz. De radiozender is sindsdien alleen nog via Internet te beluisteren met haar uitzendingen. De zendmasten van de kerkzender uit Bloemendaal zijn begin dit jaar al ontmanteld.

Vergunning ingeleverd

Volgens Agentschap Telecom heeft Radio Bloemendaal de zendvergunning middengolffrequentie inmiddels ingeleverd en komt de frequentie per 1 januari 2020 beschikbaar voor uitzendingen op de middengolf met laagvermogen. Er kan in delen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden uitgezonden op de frequentie met 50 watt of 100 watt. Aanvragen voor deze frequentie kunnen vanaf 30 december 2019 om 10.00 uur ingediend worden bij Agentschap Telecom.

Frequenties

Afgelopen jaar zijn er al tien extra frequenties beschikbaar gekomen voor laagvermogen uitzendingen op de middengolf. Het gaat om de frequenties 801 kHz, 819 kHz, 846 kHz, 900 kHz, 918 kHz, 1098 kHz, 1134 kHz, 1179 kHz, 1287 kHz en 1467 kHz. Inmiddels zijn al een groot aantal uitzendvergunningen afgegeven op deze nieuwe frequenties.

Pilot in 2016

Agentschap Telecom begon in 2016 met het uitgeven van laagvermogen vergunningen voor de middengolf. Er konden vergunningen worden aangevraagd op diverse frequenties tot maximaal 100 watt.Na evaluatie heeft de overheid besloten om door te gaan met de uitgifte van laagvermogen middengolfvergunningen.

Volgens Agentschap Telecom is er veel interesse in deze laagvermogen vergunningen en zijn er dit jaar dus een aantal frequenties extra beschikbaar gekomen voor deze uitzendingen.