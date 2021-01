‘Blinding Lights’ van The Weeknd is de nummer 1 van meest gespeelde platen: in 2020 kwam deze track bijna 5880 keer voorbij, blijkt uit gegevens van SoundAware. ‘Soldier on’ van Di-rect is in 2020 het meest gedraaide nummer van Nederlandse bodem. Op alle landelijke radiozenders kwam het nummer meer dan 4270 keer voorbij en komt het hiermee op een tweede plaats in de ‘Airplay Top 20’ van het afgelopen jaar.

Artiest

Ondanks de duizenden keren dat de hit ‘Blinding Lights’ in 2020 werd gespeeld door de verschillende nationale zenders, is The Weeknd niet de meest gedraaide artiest van het jaar. Die eer gaat naar de Britse Dua Lipa, die meer dan 13.600 keer voorbij kwam. Ze komt hierbij ook twee keer voor in de Airplay Top 20, met ‘Physical’ (plek 12) en ‘Break my heart’ (op een 18e plaats).

Nederlands Product

In de Top 20 meest gedraaide platen van het afgelopen jaar vinden we verder zeven tracks van Nederlandse bodem, waarvan de hoogst genoteerde, Di-rect, op de tweede plek staat. Tussen deze platen zit er maar een die ook Nederlandstalig is: op plek 8 staat oudgediende Racoon met ‘Het is al laat toch’.

