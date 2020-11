Aldiana Radio van start via DAB+ in Noord-Holland

Sinds afgelopen week heeft Aldiana Radio al haar DAB+ zenders in Noord-Holland aangezet. De nieuwe radiozender noemt zicht “The Family Station”.

Bredere doelgroep

Het radiostation is nieuw in Nederland maar bestaat al sinds 2017 als radiozender voor de hotelketen Aldiana resorts. “Aldiana Radio richt zich niet op één specifieke doelgroep maar pakt het veel breder aan. Met de slogan “ The Family Station “ proberen wij niet alleen de jongeren of de vaders en moeders te bedingen maar juist het hele gezin“, aldus de radiozender in een persbericht.

Programma’s

Aldiana Radio begint met de non stop ochtendshow waar muziek centraal staat afgewisseld met het laatste nieuws. Vervolgt door een uur lang de beste Classics uit de jaren 70 en 80. Op werkdagen is tussen 10.00 en 13.00 uur is Nick Velderman te horen en tussen 13.00 – 16.00 uur Barry Brand. In het weekend zijn er programma’s te horen van Peter Hanegraaf en Dennis van Leeuwen.

Luisteren

De radiozender is in Noord-Holland te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt hierbij gebruik van diverse lokale multiplexeren waar zowel lokale publieke- als commerciële radiozenders uitzenden. De radiozender is ook wereldwijd te beluisteren via Internet.

Meer informatie: http://www.aldianaradio.nl/

