Alle duels 1e periode Keuken Kampioen Divisie live op FOX Sports

Voor het eerst zijn komend seizoen alle duels uit de 1e periode van de Keuken Kampioen Divisie live te zien op FOX Sports. Dankzij een gezamenlijk initiatief van de zender, de clubs en hoofdsponsor Keuken Kampioen kunnen alle supporters hun club rechtstreeks blijven volgen nu de stadions nog niet volledig toegankelijk zijn voor het publiek.

28 augustus

De Keuken Kampioen Divisie start het nieuwe seizoen op 28 augustus. In aanloop naar het nieuwe seizoen komen de meeste clubs al vanaf 1 augustus in actie tijdens de ‘FOX Sports Eredivisie Comeback’.

Aanvangstijdstippen

Om de live-uitzendingen mogelijk te maken hebben de clubs de KNVB verzocht om de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie in te delen op verschillende aanvangstijdstippen en over meerdere dagen te spreiden. Dit geldt in eerste instantie voor de volledige 1e periode van de competitie en mogelijk ook voor de 2e periode. Enkele weken voor het einde van de 1e periode besluiten Coƶperatie Eerste Divisie (CED), FOX Sports en KNVB op basis van de dan beschikbare informatie of ook de 2e periode op deze manier wordt ingericht. In dat geval worden dan tot en met speelronde 19 alle duels live in beeld gebracht.