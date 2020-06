FOX Sports gaat vanaf 1 augustus oefenwedstrijden Eredivisie uitzenden

Vanaf 1 augustus rolt de bal weer over de Nederlandse velden tijdens de ‘FOX Sports Eredivisie Comeback’. In voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen spelen alle clubs de hele maand augustus een reeks van onderlinge oefenwedstrijden. Per Eredivisie-club worden minimaal twee wedstrijden live uitgezonden op FOX Sports. De wedstrijden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden.

De hele maand augustus, elke dag een wedstrijd

Naast alle Eredivisie-clubs komen ook de Keuken Kampioen Divisieclubs in actie. In dat verband worden nog eens minimaal tien extra onderlinge oefenduels live uitgezonden. Hierdoor is op FOX Sports gedurende de hele maand augustus bijna dagelijks een live wedstrijd te zien uit de twee hoogste Nederlandse competities. De programmering wordt verder versterkt met de ontknoping van de UEFA Europa League 2019/20.

“We mogen weer”

Frank Rutten, FOX Sports: “We mogen weer. In die drie woorden zal iedereen die het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-voetbal een warm hart toedraagt zich herkennen. Met de hele maand augustus bijna dagelijks een live wedstrijd is het Nederlandse voetbal direct op volle kracht terug op FOX Sports. We gaan er samen met de clubs en voor alle fans een groot voetbalfeest van maken.”

Ziggo

Het is nog maar de vraag of de oefenwedstrijden bij aanbieder Ziggo te zien zijn. Het huidige contract tussen Ziggo en FOX Sports loopt tot 1 augustus en de besprekingen over een nieuw contract zijn vastgelopen.

Sociale media: