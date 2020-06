Onderhandelingen tussen Ziggo en FOX Sports zitten vast

De onderhandelingen tussen kabelaar Ziggo en sportzender FOX Sports over een nieuw contract zitten vast. Dit heeft Robin Kroes aangeven bij NPO Radio 1. Het was al enige tijd bekend dat de onderhandelingen tussen Ziggo en sportzender niet vlotjes verlopen. In het nieuwe contract moet Ziggo meer geld gaan afdragen aan Disney.

“Op zwart”

Momenteel zitten Ziggo en FOX Sports niet meer aan de onderhandelingstafel. Er ligt volgens Robin Kroes, directeur Strategie van Ziggo bij Ziggo, een voorstel op tafel om uit de impasse te komen. Als de onderhandelingen niet tot een goed eind komen dan gaan de sportzenders van FOX Sports op zwart bij de aanbieder.

Voorwaarden

Probleem in de onderhandelingen is volgens Robin Kroes de voorwaarden die Disney, eigenaar van FOX Sports, op tafel legt voor een nieuwe contract. In de nieuwe voorwaarden moet Ziggo een tarief betalen voor de doorgifte van de sportzender voor al haar abonnees en niet alleen voor de abonnees die FOX Sports afnemen. Deze nieuwe voorwaarden leverden een aantal jaar geleden ook al juridisch vuurwerk op tussen KPN en FOX Sports.

Door de nieuwe voorwaarden moet Ziggo in het nieuwe contract drie keer meer gaan betalen aan de sportzender dan volgens de voorwaarden in het huidige contract.

“Samenwerking graag voortzetten”

FOX Sports laat in een reactie tegenover NPO Radio 1 weten: “We willen de samenwerking graag voortzetten, op basis van dezelfde afspraken zoals die alweer vier jaar geleden zijn gemaakt met de rest van de tv-aanbieders. Als Ziggo desondanks besluit om de Nederlandse clubs en hun supporters de rug toe te keren is dat uiterst teleurstellend, juist in een tijd waarin zij het al zo zwaar te verduren hebben.”

Voorstel

Ziggo heeft nu een nieuw voorstel op tafel gelegd waarbij zowel de voetbalclubs als FOX Sports een vergoeding krijgen. “In ons voorstel krijgt Disney een hele gezonde winst. Dat vinden wij ook heel terecht. Maar wij gaan niet meer betalen dan wij nu doen. Dat voorstel ligt op tafel. Daar kunnen wij uitkomen vinden wij.”

