Amazon introduceert Amazon Prime Video Channels in Nederland

Per vandaag kunnen abonnees van Amazon Prime Video hun abonnement uitbreiden met extrakanalen: Amazon Prime Video Channels.

Channels

Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten.

Aanbod

Sinds vandaag zijn onder andere de Prime Channels Film1 , StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV tegen extra betaling beschikbaar.

“Blij”

De directeur van streamingdienst hayu is blij met het feit dat de streamingdienst nu ook via Prime Video is af te nemen. “Sinds de lancering van direct-to-consumer in Nederland bijna twee jaar geleden, is hayu uitgegroeid tot de belangrijkste bestemming voor onmisbare reality-tv op de markt“, zegt Hendrik McDermott, algemeen directeur van hayu. “We zijn erg blij dat we de dienst nog toegankelijker kunnen maken voor Nederlandse fans van reality-tv via onze eerste distributeur Amazon Prime Video Channels in Nederland.”

Een overzicht van alle Prime Video Channels in Nederland vind je hier.