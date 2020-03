Amazon’s Prime Video voegt Jiskefet toe aan aanbod

Sinds kort zijn er vijf seizoenen van de Nederlandse serie Jiskefet te zien via de streamingdienst Prime Video van Amazon.

Jiskefet

Jiskefet was een humoristische, absurdistisch-satirische serie uitgezonden door de VPRO van 1990 tot 2005. De serie is gemaakt door Kees Prins, Michiel Romeyn en Herman Koch.

Vijf seizoenen

Op de streamingdienst zijn vijf seizoenen van de serie te zien met onder andere De Lullo’s, Debiteuren Crediteuren, Johnny en Willie, De Heeren van ‘de Bruyne Ster’ en Sint Hubertusberg. Liefhebbers van de serie kunnen overigens ook terecht op het Youtube-kanaal van Jiskefet

Harry Potter

Ook liefhebbers van de films van Harry Potter komen aan hun trekken bij Prime Video. De dienst heeft acht films van Harry Potter toegevoegd aan haar aanbod.

Nederland

Sinds deze week is Amazon officieel ook in Nederland van start gegaan met een eigen webwinkel op Amazon.nl. Een abonnement op de Prime-dienst voor 2,99 euro per maand geeft onder andere recht op toegang tot streamingdienst Prime Video. Daarnaast geeft deze aanvullende dienst op gratis bezorging van Prime-artikelen, Twitch Prime en Amazon Photos.