In Amsterdam vindt vanaf woensdag het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Diverse radiozenders besteden aandacht aan dit grote dance-evenement.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie in Amsterdam gericht op dance. Dit jaarlijkse evenement biedt een dag- en een nachtprogrammering aan. Overdag functioneert het evenement als een platform voor de elektronische muziekindustrie.’s Nachts speelt het Amsterdam Dance Event zich af in clubs en andere uitgaansgelegenheden met bekende dj’s en musici uit binnen- en buitenland.

Slam!

SLAM! pakt groots uit tijdens Amsterdam Dance Event. Het station is van woensdag 19 oktober tot en met zaterdag 22 oktober live te horen vanuit het epicentrum van de dancemuziek; Amsterdam. De SLAM!-studio verhuist speciaal voor ADE naar het Room Mate Aitana Hotel. Vanaf deze unieke locatie wordt er live radio gemaakt. Luisteraars worden getrakteerd op interviews met ’s werelds beste dj’s, SLAM!-reporters gaan op stap om verslag te doen van de tofste feesten én natuurlijk komen grootheden zoals Armin van Buuren, Joris Voorn, Nicky Romero en Sam Feldt langs voor een live-set. SLAM! zorgt hiermee dat heel Nederland én de hele wereld ADE kan meemaken via radio, het YouTube kanaal. , SLAM! TV en Twitch.

Radio 538

Armin van Buuren begint op zaterdag 22 oktober als nieuwe presentator van 538 Dance Department, live vanaf AMF. Radio 538 is de hele avond live te horen vanuit de Johan Cruijff ArenA tijdens het grootste jaarlijkse evenement van het Amsterdam Dance Event (ADE). Na de live-uitzending van Armin gaat Dance Department door tot 04.00 uur met livesets van onder meer Tiësto, Afrojack en Nicky Romero. De gehele uitzending is te volgen via radio, TV 538, 538.nl en de social media kanalen van Radio 538.

3FM

NPO 3FM staat van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 oktober in het teken van het Amsterdam Dance Event. In samenwerking met de NTR, VPRO en PowNed zijn er ’s avonds bijzondere ADE-specials te horen, gepresenteerd door 3FM-dj’s Eva Koreman, Vera Siemons, Yoeri Leeflang, Jamie Reuter en Olivier Bakker. De radioshows komen live vanuit De Tolhuistuin in Amsterdam Noord met interviews en dj-sets van onder anderen LF System, FeestDJRuud, Ki/Ki, Joris Voorn en Natte Visstick. Meer informatie via de website van de radiozender.

KPN

Op 22 oktober zendt KPN het ADE live uit op Beleef KPN, op kanaal 41. Tijdens een 7 uur durende set, live vanuit de Escape presenteren Ryan Marciano en Sunnery James hun nieuwste album.

Meer informatie via de website van Amsterdam Dance Event