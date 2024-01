De website digitalradio.nl heeft sinds kort een andere invulling gekregen. De website is een initiatief van Digital Radio NL, het samenwerkingsverband van publieke- en commerciële radiozenders ter promotie van digitale radio zoals DAB+.

Minder nieuws

Sinds kort is de invulling van de website digitalradio.nl veranderd. Zo is er geen nieuws meer te vinden over DAB+ en kan er via de website niet meer digitaal worden geluisterd naar de aangesloten radiozenders. Volgens Jacqueline Bierhorst van Digital Radio NL is de website vereenvoudigd omdat DAB+ steeds meer “gewoon” wordt.

“DAB+ wordt meer en meer gewoon”

“DAB+ wordt meer en meer “gewoon” voor mensen. We hebben ervoor gekozen op de website de basisinformatie te verstrekken. Indien luisteraars of geïnteresseerden vragen hebben over het radiostation dat zij graag willen luisteren via DAB+, staan vanaf 1 januari de contactgegevens van de radiostations die achter de samenwerking Digital Radio NL zitten onder het kopje “contact”. Zo kunnen geïnteresseerden direct contact opnemen met de stations“, aldus Jacqueline Bierhorst tegenover deze website.

Voor (internationaal) nieuws verwijst Bierhorst naar onder andere naar de nieuwsbrief van Worlddab.org. Het lijstje met radiozenders onder het kopje “contact” op de website van Digital Radio NL wordt binnenkort verder uitgebreid aldus Bierhorst.