DJ’s Angelique Houtveen en Rick van Velthuysen komen beide met een podcast. Angelique Houtveen komt met de podcast ‘Zentijd’. Rick van Velthuysen brengt de podcast ‘Heb een mening!’

Zentijd

De podcast Zentijd van Angelique Houtveen is bedoeld om mentaal fit te blijven. “Met dagelijks 8 minuten Zentijd (KRO-NCRV) op YouTube en als podcast biedt NPO 3FM dj Angelique Houtveen vanaf nu jouw een dagelijks rustpunt. Om zo in deze hectische tijd je mentale conditie te verbeteren.”, aldus de KRO-NCRV in een persbericht. Zentijd is te beluisteren via KRO-NCRV-kanaal op YouTube en als podcast te beluisteren via 3FM.nl, Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher, Pocket Casts, Google Podcasts en de 3FM app.

Heb een mening!

Rick van Velthuysen (PowNed) en NPO Radio 2 presenteren vanaf woensdag 6 mei een gloednieuwe podcast: Heb een mening! Hierin trekt de radio-dj het land in om bekende en minder bekende Nederlanders uit te dagen zich uit te spreken over prangende en actuele zaken.

Erwin Kompanje

In de eerste aflevering spreekt Van Velthuysen met Erwin Kompanje, klinisch ethicus aan het Erasmus MC Rotterdam, over de coronacrisis. Waar zijn collega-wetenschappers vaak kijken naar de feiten en cijfertjes, daar kijkt Kompanje juist breder naar de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgde aanpak.

Radio 2

Heb een mening! wordt iedere eerste en derde woensdag van de maand gereleased via NPO Radio 2 en de bekende podcastplatformen.

