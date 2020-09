Apple gaat abonnementen bundelen in Apple One

Apple heeft dinsdag aangekondigd abonnementen van haar producten zoals Apple Music, TV+ en Arcade te gaan bundelen onder de noemer Apple One.

Abonnementen

De techgigant komt middels de dienst Apple One met drie abonnementen, waarvan de duurste twee met maximaal zes gezinsleden gedeeld kunnen worden. In de goedkoopste variant, Individual, zitten de Apple-diensten Music, TV+, Arcade en 50GB aan iCloud-opslag, terwijl de familie-optie vijf euro duurder is en 200GB aan iCloud-opslag oplevert.

Het Premier-abonnement bevat ook News+ en het nieuwe Fitness+, maar zal voorlopig niet beschikbaar worden gemaakt in ons land.

Prijzen

De abonnementsvorm Individual gaat alhier 14,95 euro per maand kosten en de duurdere dienst Family kan voor 19,95 euro per maand worden afgenomen. De abonnementsvorm Premier, die voorlopig dus niet beschikbaar in ons land, gaat 29,95 dollar per maand kosten.

Meer nieuws

Naast de aankondiging van Apple One heeft de techgigant tijdens haar presentatie ook nieuwe Apple Watches en iPads aangekondigd. Vanaf vanavond komt ook een nieuwe versie van besturingssysteem iOS14 beschikbaar. Deze versie zal werken op alle apparaten die momenteel ook worden ondersteund door iOS13. Voor de iPad zal versie 14 van iPadOS beschikbaar komen.

Video

Het hele evenement dat 15 september is gehouden kan hier worden teruggekeken: