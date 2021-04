Armin van Buuren viert 100e Weekend Kick-Off op One World Radio

Vrijdag 9 april is het de 100ste keer dat Armin van Buuren het weekend aftrapt op One World Radio met zijn wekelijkse show ‘Armin’s Weekend Kick-Off. Dit wordt gevierd met een speciale uitzending.

Lange show

Voor deze speciale gelegenheid trakteert de Nederlandse dj & producer de luisteraars op een extra lange jubileumshow van 100 minuten met de beste trance, progressive en house tracks. De 100ste editie van Armin’s Weekend Kick-Off wordt uitgezonden op One World Radio op vrijdag 9 april om 19:00 uur. De speciale jubileumshow is nadien on-demand beschikbaar via tomorrowland.com en de Tomorrowland app.

Tomorrowland

One World Radio is onderdeel van Tomorrowland. Het festival Tomorrowland, dat wordt gehouden in België, bestaat al meer dan 15 jaar. Door kenners wordt het festival als beste dance-festival ter wereld gezien. Het festival heeft sinds begin 2019 ook een eigen radiozender: One World Radio. De radiozender zendt exclusieve mixes, nieuwe tracks en de beste hits uit het bestaan van het festival.

Luisteren

De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet. In Vlaanderen en delen van Zuid-Nederland is de radiozender te beluisteren via DAB+.