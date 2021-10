Op 30 en 31 oktober wordt door Arrow Bluesbox Radio de Arrow Bluesbox 250 uitgezonden: een lijst met de beste Blues, Bluesrock, America en Country, gekozen door de luisteraars van Arrow Bluesbox Radio.

Eén jaar

Arrow Bluesbox Radio bestaat nu één jaar en zendt uit via Internet en in is delen van Nederland te horen in de digitale ether via DAB+. Omdat de zender één jaar on air is wordt de Arrow Bluesbox 250 uitgezonden.

“Blij”

Ad Ossendrijver, founder en CEO van de radiozender, is erg blij met het resultaat van Arrow Bluesbox 250. “Dit format is nieuw voor Nederland, het is gewaagd, maar gelukkig begrijpen de echte

muziekliefhebbers het want er is een prachtige lijst ontstaan.“, aldus Ossendrijver in een persbericht.

Luisteren

De gehele Arrow Bluesbox 250 wordt uitgezonden in het weekend van 30 en 31 oktober, start 09.00 uur. Luisteraars kunnen een gitaar of drumstel winnen door mee te doen aan de win-actie

met de Arrow Rattlesnake.

Meer informatie via deze website.