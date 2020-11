AT: Gebruik 3G repeater van KPN vanaf 1 januari niet meer toegestaan

Gebruik van een 3G Signaal Herhaal of 3G Femto Repeater van KPN om het 3G-signaal voor inpandige dekking te verbeteren is vanaf 1 januari 2021 niet meer toegestaan. Dit bericht Agentschap Telecom op haar website.

Storing

De reden dat de repeaters vanaf 1 januari niet meer gebruikt mogen worden is omdat ze vanaf die datum storing kunnen veroorzaken. Dat is het gevolg van de ‘frequentiewissel’ die ontstond door de frequentieveiling van afgelopen zomer.

Veiling

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo wisten bij deze veiling vergunningen te bemachtigen. De veiling leidde tot een kleine ‘ruilverkaveling’: frequenties die eerst van de ene operator waren, gingen daarbij naar een van de andere operators. De komende maanden worden de frequenties daadwerkelijk in gebruik genomen.

Gebruik illegaal

Repeaters van KPN maken gebruik van frequenties die vanaf 1 januari 2021 gebruikt worden door de andere operators. Klanten van KPN kunnen hun repeaters vanaf die datum daarom niet meer gebruiken. Het gebruik van een KPN-repeater is dan illegaal aldus het agentschap.

Verbeterd netwerk

KPN geeft aan dat een repeater vaak ook niet meer nodig is. “Door de verbeteringen die we in de afgelopen jaren in ons netwerk hebben doorgevoerd, is het gebruik van een repeater

vaak niet meer nodig. Mocht het mobiele signaal onverhoopt toch nog onvoldoende zijn dan is de dienst ‘Mobiel via wifi ’ daarvoor een uitstekend alternatief.”, aldus KPN.

KPN heeft meer informatie op haar website geplaatst.