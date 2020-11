Automobilist rijdt binnen bij lokale omroep Den Helder

Het pand van de LOS, de lokale omroep van Den Helder, is maandagochtend flink beschadigd geraakt door een ongeval doordat een auto tegen het studiocomplex van de omroep is gereden. Tijdens het ongeval was er een live-uitzending bezig bij de lokale omroep.

Ernstig beschadigd

Dit bericht streekomroep Regionoordkop op haar website. Een automobilist reed achteruit en wilde remmen, maar gaf per ongeluk gas. Als gevolg daarvan raakte de gevel ernstig beschadigd. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. De schade is fors volgens de website.

Live in de uitzending

Tijdens het ongeval was er een live-uitzending bezig van presentator Gert-Jan Meijer. Op onderstaand fragment is het ongeval duidelijk hoorbaar.

