De digitale televisieontvanger Mediabox XL van Ziggo is een enorme energieslurper aldus AVROTROS Radar.De ontvanger verbruikt in stand-by modus bijna tien keer zoveel stroom als die van concurrent KPN.

Eco-modus

Een oplossing is om de ontvanger van Ziggo in de zogenaamde eco-modus te zetten. Echter kost het dan wel meer tijd om de ontvanger uit de stand-by modus te krijgen.

Mediabox Next is zuiniger

Het consumentenprogramma van AVROTROS werd getipt door een kijker. De Mediabox XL verbruikt veel meer energie dat de opvolger Mediabox Next. De Mediabox Next is echter alleen tegen een meerprijs te krijgen via de website van Ziggo. “Ziggo zegt op de website klimaatneutraal te werken. Maar door de Mediabox XL geldt dat zeker niet voor de klanten“, aldus Radar op haar website.

Niet op de hoogte

Ziggo laat in een reactie weten dat ‘gebruikers de box op de eco-stand kunnen zetten, dan verbruikt deze aanzienlijk minder stroom’. Dat de gebruiker dan wel lang moet wachten om televisie te kijken wordt niet vermeld. Een rondgang van Radar langs verschillende Ziggo klanten leerde dat lang niet iedereen op de hoogte is van de instellingen en het enorme energieverbruik van de standaardinstellingen.