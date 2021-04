BBC gaat door met uitschakelen lokale middengolfzenders

De BBC gaat vanaf mei door met het uitschakelen van lokale middengolfzenders. Dit bericht de website RadioToday.

Lokale middengolfzenders

Momenteel is de publieke omroep nog actief in Engeland met uitzendingen via de middengolf voor zowel landelijke als lokale radiozenders. In januari 2018 heeft de BBC een start gemaakt met uitschakelen van een aantal middengolfzenders van de zogenaamde BBC Local Radio-radiozenders. Ook in 2020 zijn er een aantal lokale middengolfzenders uitgeschakeld.

Alternatieven

Volgens de BBC heeft de luisteraar in FM, DAB en digitale radio via internet voldoende alternatieven om naar de radiozenders te luisteren.

Uitschakelen

De BBC heeft nu aangekondigd dat in de periode mei-juni 2021 de middengolfzenders van de volgende lokale BBC-radiozenders worden uitgeschakeld: Radio Essex, Radio Cambridgeshire, Radio Devon, Radio Leeds, Radio Sheffield, Radio Hereford & Worcester, Radio Stoke, Radio Lancashire, Radio Ulster en Radio Foyle

Mindere dekking

Voor de lokale BBC-zenders Radio Wales en Radio Gloucestershire zal de dekking via de middengolf niet geheel worden uitgeschakeld maar wel worden gereduceerd. Met het uitzetten van de lokale middengolfzenders zou de publieke omroep veel geld besparen.

