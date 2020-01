BBC gaat meer lokale middengolfzenders uitschakelen

Vanaf februari aanstaande gaat de Britse publieke omroep weer een aantal lokale middengolfzenders uitschakelen. Begin 2018 werden er ook al een aantal lokale middengolfzenders uitgeschakeld.

BBC

Momenteel is de BBC nog actief in Engeland met uitzendingen via de middengolf voor zowel landelijke als lokale radiozenders. In januari 2018 heeft de BBC een start gemaakt met uitschakelen van een aantal middengolfzenders van de zogenaamde BBC Local Radio-radiozenders.

Alternatieven

Volgens de BBC heeft de luisteraar in FM, DAB en digitale radio via internet voldoende alternatieven om naar de radiozenders te luisteren.

Uitschakelen

De BBC heeft nu aangekondigd dat vanaf februari 2020 de middengolfzenders van BBC Radio Three Counties Radio (3CR), Radio Merseyside, Radio Newcastle, Radio Solent (for Dorset). Radio Solent, Radio Cornwall en Radio York worden uitgeschakeld.

Mindere dekking

Voor de lokale BBC-zenders Radio Scotland, Radio Wales, Radio Cumbria en Radio Norfolk zal de dekking via de middengolf niet geheel worden uitgeschakeld maar wel worden gereduceerd. Met het uitzetten van de lokale middengolfzenders zou de publieke omroep veel geld besparen.

Informeren

Luisteraars zullen de komende maanden op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van de BBC.