Beat FM verder als Girlpower Radio op DAB+ en Internet

De regionale commerciële radiozender Beat FM is gestopt met uitzenden. Via de DAB+-frequenties van Beat FM is nu Girlpower Radio te horen.

Vrouwelijke origine

“GirlPower is wellicht het eerste radio station dat niet vanuit een typisch mannenbastion ontstaan is. De muziek die we 24/7 draaien is wat vaker van vrouwelijke origine, is meestal upbeat en dansbaar of juist moody en wat emotionele“, aldus de radiozender.

Nachtprogrammering

In de nachtelijke uren wordt de programmering wat breder getrokken. “Dan komen er naast bekende ballads en easy R&B classics ook wat gloednieuwe EMO pareltjes van de recente en aankomende generatie artiesten voorbij. Ook hier weer een oververtegenwoordiging aan vrouwelijke singer-songwriters.“, aldus de radiozender.

Luisteren

De nieuwe radiozender GirlPower is te beluisteren in grote delen van de Randstad via DAB+. De radiozender maakt hierbij gebruik van de capaciteit van Beat FM. Deze radiozender is gestopt maar haar uitzendingen. Wereldwijd is GirlPower te beluisteren via Internet.

Sociale media: