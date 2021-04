Bekerfinale Ajax-Vitesse live te volgen via radio en tv

De finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Vitesse is zondag live te volgen via radio en televisie.

Finale

De finale tussen Ajax en Vitesse wordt traditiegetrouw gespeeld in de Rotterdamse Kuip. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te volgen via radio en televisie.

FOX

De wedstrijd is vanaf 18.00 uur te zien via FOX. Deze zender is te zien in bij veel aanbieders van digitale televisie in het basispakket. De voorbeschouwing op FOX begint rond 16.00 uur. De televisiezender is te zien bij Ziggo op kanaal 11, KPN kanaal 16 en T-Mobile op kanaal 13. Voor een compleet overzicht van het kanaalnummer per aanbieder kan je terecht op de website van FOX.

ESPN

De finale van de TOTO KNVB Beker wordt ook uitgezonden door ESPN. De wedstrijd is te zien op het hoofdkanaal van de sportzender. Dit kanaal is bij diverse aanbieders zoals KPN en T-Mobile te zien in het digitale basispakket.

NPO Radio 1

Via de radio is de finale van de beker te beluisteren op NPO Radio 1. Tussen 14.00 en 20.00 uur is een extra lange uitzending te horen op de radiozender van NOS Langs de Lijn. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Omroep Gelderland

Ook Omroep Gelderland besteedt uitgebreid aandacht aan de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse via Radio Gelderland. Vanaf 17.00 uur begint de uitzending met voorbeschouwingen van spelers, de trainer en analytici. De presentatie is in handen van Eelco Walraven (RTV Arnhem) en Jasper Lindner. De wedstrijd is ook live te volgen via de radiozender. Radio Gelderland is te beluisteren in de regio Gelderland via FM, in een groot deel van Nederland via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.