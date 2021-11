Bij onze zuiderburen staat deze week de digitale radio centraal in de Week van de Digitale Radio. Digitale radio wordt deze week door veel radiozenders in België in het zonnetje gezet.

Digitale radio populairder

Radio luisteren via een digitale manier wordt volgens onderzoek steeds populairder. Zowat 41% van het totale luistervolume radio is nu digitaal, 19% luistert via DAB+. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek naar digitaal luisteren, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Auto

De groei van het aantal luisterminuten aan digitale radio is ook terug te vinden in de auto. Vorig jaar was 26% van het luistervolume in de auto digitaal. Dit jaar stijgt dit naar 34%. Dankzij de nieuwe EECC (European Electronic Communications Code) wetgeving die in januari van kracht is geworden, zit er nu in elke nieuw verkochte wagen een DAB+ radio.

Week van de Digitale Radio

Tijdens de Week van de Digitale Radio wordt er door de radiozenders in zowel Vlaanderen als Wallonië extra aandacht gegeven aan de kwaliteit en voordelen van DAB+ en andere vormen van digitaal radio luisteren. Vrijwel alle landelijke radiozenders in Vlaanderen en Wallonië werken hieraan mee.

Meer informatie via https://www.dabplus.be/nl/