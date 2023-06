Ziggo Sport zendt de Belgische Pro League ook de komende twee seizoenen exclusief uit. Hiermee verlengt sportzender de bestaande samenwerking met de Jupiler Pro League en is de competitie in ieder geval tot en met seizoen 2024/2025 exclusief te zien bij Ziggo Sport.

“Belangrijk”

Marcel Beerthuizen, Director Ziggo Sport: “De Belgische Jupiler Pro League is belangrijk voor ons. Het is een competitie met aansprekende clubs en met play-offs die garant staan voor spannende wedstrijden. Een leuke bijkomstigheid is dat er steeds meer Nederlandse spelers en trainers succesvol zijn in België. We zijn verheugd dat we de Jupiler Pro League ook de komende twee seizoenen exclusief kunnen aanbieden aan alle Ziggo Sport-kijkers en -volgers in Nederland.”

Ontknoping Jupiler Pro League

Afgelopen weekend was bij de sportzender te zien hoe Antwerp de titel in de slotfase van de wedstrijd door de gelijkmaker van Puertas aan zich voorbij zag gaan. Of de ploeg zondag alsnog gekroond kan worden, is dit weekend tijdens de bepalende ontknopingswedstrijden exclusief en live te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. Op kanaal 14 en Ziggo Sport Select wordt het schakelprogramma Ziggo Sport Switch uitgezonden, waarin je geen goal of ander spannend moment van de diverse wedstrijden mist. De beslissende duels zijn ook in hun geheel te zien.

Het uitzendschema is als volgt:

18.15 – Ziggo Sport en Ziggo Sport Select: Ziggo Sport Switch: De Ontknoping

18.25 – Ziggo Sport Voetbal: Racing Genk – Antwerp

18.25 – Ziggo Sport Racing: Union – Club Brugge