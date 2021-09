Benefietuitzending vanaf radiolichtschip Jenni Baynton

Komend weekeinde vindt er in Harlingen een speciale radio-uitzending plaats vanaf het radiolichtschip Jenni Baynton. Doel is om geld binnen te halen voor de werfbeurt van het radioschip dat daar nodig aan toe is. Zo een werfbeurt kost al snel zo een 15.000 euro.

Financiële problemen

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het radiolichtschip Jenni Baynton dat momenteel ligt in de haven van Harlingen in financieel zwaar weer verkeerd. Het schip heeft door de coronacrisis geen inkomsten meer, meet het onderhoud gaat wel door. Het schip is een tijd lang gebruikt om radio te maken vanaf de zee. Zo kwamen onder andere de uitzendingen van Radio Waddenzee in het verleden van het rode schip. De Stichting Vrienden van het Lichtschip maakt zich hard voor de toekomst van het schip.

Actie

De stichting heeft geld en vrijwilligers nodig om het schip te onderhouden. De stichting is nu met een actie bezig om dat geld bijeen te krijgen. Onderdeel van de inzamelingsactie is de benefietuitzending op 10, 11 en 12 september.

Uitzending

De grote rode draad is een radiouitzending onder de naam van de vrienden van Jenni Baynton. Het radioprogramma bevat een vinyl top 333 welke ook daadwerkelijk vanaf vinyl zal worden gedraaid. Deze top 333 zal worden uitgezonden op vrijdag en zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur. Ook op zondag zal er gestart worden om 9:00 tussen 17:00 en 18:00 zal het spektakel met een zinderende finale worden afgesloten. In de avond en nachturen zullen oude radio programma’s van de Radio Waddenzee Offshore van 2014 te horen zijn. Luisteraars kunnen een verzoekplaat aanvragen voor 5 euro per aanvraag, deze worden dan tussen de vinyl top 333 door gedraaid.

Luisteren

De uitzending is in Nederland via een aantal radiozenders te horen. Via de middengolf zijn de uitzendingen onder andere te horen via Radio Seabreeze (1395 kHz in Friesland), De stem van Drenthe (via 801 KHz) en Radio 0511 (747 KHz in Friesland).

Bezoek

Het schip kan tijdens de uitzendingen van de vinyl top 333 ook worden bezocht waarbij men een rondleiding door en over het schip krijgt. De kosten, uiteraard bedoeld om ook geld voor het schip in te zamelen, bedragen 10 euro per persoon.

