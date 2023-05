Zaterdag 13 mei staat Harlingen in het teken van RadioDay 2023. Op deze dag staat het medium centraal op twee locaties in Harlingen. De uitzendingen vanaf Radioday zijn te volgen via diverse radiozenders.

Opening

Om 10.00 is de officiële opening in de brouwerij Brouwdok in Harlingen. Op de bovenverdieping staat op de markt alles wat de liefhebber van zoutwaterradio interesseert, opgesteld. Onder andere vind je daar East Anglia Productions, RockArt, SMC, Paul Rusling en de stand van Jenni Baynton/Radio Seagull. En bij deze stand is dit jaar iets totaal nieuws in de aanbieding. Het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen Jenni Baynton bier waarvan een groot deel van de opbrengst naar het schip gaat. Het complete programma op deze locatie vind je hier.

Jenni Baynton

De tweede locatie is het zendschip Jenni Baynton. Vanuit een speciale tijdelijke studio die gelegenheid biedt de radiomakers aan het werk te zien, wordt gedurende de dag live uitgezonden. De live radiouitzending loopt van 8:00 tot 18:00. De DJ’s die uren gaan vullen zijn Wim de Groot, Jos van Heerden, Leo Van Der Goot, Marc van Amstel, Rob Stenders, Marc Jacobs en Bart van Gogh. De uitzendingen zijn te volgen via deze link. Daarnaast wordt het programma via diverse radiozenders uitgezonden. Meer informatie op deze pagina.

Voor de echte liefhebber is er nog een derde locatie. Op loopafstand van Brouwdok ligt de sleepboot Holland die open is voor het publiek. De scheepsmotor in de Holland is een Werkspoor en is een exacte kopie van de motor in de Ross Revenge. Er zijn in de hele wereld nog maar 2 of 3 schepen met zo’n type motor.

Meer informatie over de kaartverkoop en toegang via deze pagina.