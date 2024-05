Tot en met vrijdag 31 mei is de Top 1000 van de ’80s te horen op Radio Veronica. De lijst is twee weken lang elke werkdag te horen tussen 9.00 en 18.00 uur.

Lijst

Michael Jackson is hofleverancier met negentien nummers in de lijst. U2 volgt met zestien en Prince en Queen hebben vijftien noteringen. Lijstaanvoerder is A Forest van The Cure. Bekijk hier de complete lijst.

PUP 40

Tijdens de Top 1000 van de ‘80s – maakt DJ Rob Stenders een speciaal programma: PUP 40. Met zijn Parallelle Universum Parade (PUP 40) kijkt hij elke dag terug naar een hitlijst uit een ander jaar van de jaren tachtig. “We gaan dan bijvoorbeeld terug naar mei 1984, en maken dan de hitlijst van toen opnieuw met de oren van nu. Sommige dingen zijn gedateerd, dus die halen we eruit, andere nummers blijven populair, dus die laten we staan. Ik heb heel veel zin in dit hobbyproject“, aldus Rob Stenders. De PUP 40 is elke werkdag te horen tussen 18.00 en 21.00 uur. Op de finaledag van de Top 1000 van de 80’s, vrijdag 31 mei, wordt de PUP 40 uitgezonden tussen 22:00 en 00:00 uur.

Nieuwe programmering

Na de Top 1000 van de 80’s gaat een nieuwe programmering van start bij Radio Veronica. Op maandag 3 juni starten Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof met hun middagshow ‘Wout & Frank’. Ze zijn vanaf dat moment elke doordeweekse middag van 16.00 tot 19.00 uur te horen op Radio Veronica.

Luisteren naar de radiozender kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.