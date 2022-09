Komend weekeinde wordt de tweede editie van de Vinyl Top 333 uitgezonden. Een uitzending van drie dagen om geld in te zamelen voor het zendschip Jenni Baynton.

Geld ophalen voor onderhoud

Het radiolichtschip Jenni Baynton ligt in de haven van Harlingen en om het schip in goede conditie te houden zet een groep van vrijwilligers zich in. Er worden veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het schip. Voor het onderhoud is echter wel geld nodig. Om meer financiële middelen binnen te halen wordt er komend weekeinde weer live uitgezonden vanaf het schip. Ook worden er rondleidingen gehouden.

Vinyl Top 333

Op 16,17 en 18 september vindt de tweede editie van de Vinyl Top 333 plaats, georganiseerd door De Vrienden van Jenni Baynton. Het is een radio evenement aan boord van het radiolichtschip met als doel geld in te zamelen voor het onderhoud en dus behoud van het schip. De uren van de Vinyl Top 333 kunnen worden gekocht door diskjockeys die graag mee willen doen en ook eens aan boord van het schip een live uitzending willen maken. Het laatste afsluitende uur op zondag van 17:00 tot 18:00 zal door de Vrienden worden verzorgd.

Luisteren

De uitzendingen zijn ook te horen op diverse radiozenders zoals Borrelradio / Haaglanden Radio Internationaal via 846/1395/1485 kHz middengolf in de regio Den Haag, Radio 846 (regio Terneuzen) via 846 KHz middengolf Radio de Vliegende Hollander (Meppel) via 1467 KHz middengolf en 6185 KHz korte golf en Radio Emmeloord via 747 kHz middengolf. Ook is er een speciale evenementenfrequentie in de lucht op FM 105.1 MHz in de regio Harlingen. Wereldwijd kan je de uitzending hier beluisteren.

Rondleidingen

Naast het radio evenement zullen er tegen vergoeding ook elk halfuur rondleidingen over het schip worden gegeven. De kosten voor de rondleiding bedragen 5 euro per persoon, ter plekke contant aan de gids af te rekenen. Kinderen tot en met 14 jaar hebben gratis toegang.

Meer informatie via deze website.