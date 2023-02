Van 11 tot en met 17 februari gaat Radio Veronica tijdelijk uitzenden vanaf het voormalige zendschip De Norderney. Dit in verband met de uitzending rond de Super 70s.

Bezoeken

Het schip is tijdens de uitzendingen in het weekend van 12:00 tot 18:00 uur te bezoeken en op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur. Je kunt van bovenaf een kijkje nemen in de radiostudio en de beste 70s-albums shoppen in de pop-up store van muziekwinkel Concerto.

Beroemd zendschip

Weinig Nederlandse schepen zijn beroemder dan zendschip de Norderney aldus Radio Veronica. Het Veronicaschip was van 18 april 1964 tot 31 augustus 1974 de drijvende thuishaven van Radio Veronica. Iconen als Joost den Draaijer, Lex Harding en Tineke de Nooij bezorgden het zendschip een legendarische status. Het zendschip ligt sinds 2013 aan de NDSM-pier in Amsterdam.

