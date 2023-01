Voormalig burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders (63), wordt de nieuwe voorzitter van Haarlem105, de lokale omroep van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sinds 1 januari is hij officieel begonnen.

Tien jaar burgemeester

Schneiders was tien jaar burgemeester van Haarlem. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Heemskerk en Landsmeer. Schneiders is blij met zijn nieuwe rol: “Ik vind Haarlem 105 een mooie organisatie die grotendeels bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die met veel plezier regionale radio en televisie maken. Dat is nuttig en belangrijk voor onze stad en regio. Zo worden mensen goed geïnformeerd over wat er in hun omgeving speelt. Dat bevordert de betrokkenheid en de dialoog.”

Naast Schneiders is ook Mariëlle van Meerwijk- van der Toorn sinds begin dit jaar begonnen als bestuurslid bij Haarlem105. De Bloemendaalse is onder andere bekend als organisator van de Haarlemse editie van Swim to Fight Cancer. Een jaarlijks evenement om geld op te halen voor onderzoek naar en aandacht te vragen voor kanker. Van Meerwijk- van der Toorn focust zich binnen het bestuur op de PR en marketing van de omroep.

Lokale omroep

Haarlem105 begon in 1987 als lokale omroep voor Haarlem onder de naam Station Haarlem. Inmiddels is Haarlem105 de streekomroep voor Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Een team van ruim 60 vrijwilligers brengt dagelijks het nieuws in de regio via televisie, radio en online.