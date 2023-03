Digitenne heeft in delen van de provincie Friesland een beter bereik gekregen door de in gebruik name van een nieuwe steunzender.

Friese Meren

KPN heeft voor haar digitale televisiedienst Digitenne een steunzender in Tjerkgaast/Spannenburg in gebruik genomen. Hierdoor is het bereik van de dienst rond de regio Friese Meren sterk verbeterd. In dit gebied bevinden zich veel campings waar toeristen veel gebruik maken van Digitenne om naar televisie te kijken.

Tjerkgaast

Een medewerker van KPN bevestigt op forum van KPN dat er een nieuwe steunzender in Tjerkgaast/Spannenburg in gebruik is genomen. Tot op heden was er alleen een steunzender in Leeuwarden actief voor de provincie Friesland.