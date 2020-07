Bezuinigingen: Talpa heeft radio-opleiding XM gesloten

Per 1 juli is XM, de radio-opleiding van Talpa, gesloten. XM was het opleidingsinstituut voor jong talent om door te stromen naar radiozenders als 538, Radio 10 en Radio Veronica. Het stoppen van het opleidingsinstituut was al enige tijd geleden aangekondigd.

Bezuinigingen

Door bezuinigingen bij Talpa is het opleidingsinstituut per 1 juli gestopt. Dit betekent ook dat de uitzendingen van XM Radio, The Talent Station worden gestaakt. XM Radio, The Talent Station begon in september 2017 met haar uitzendingen als onderdeel van de Talpa Radio Campus. DJ’s als ┬áChantal Hutten, Vincent Pronk, Mart Meijer, Koen van der Vorst, Anoul Hendriks, Jonathan Mink, Joris Klokkers, Guus Lammerink, Ferry Molenaar en Danny Blom waren toen bij de radiozender te horen.

DJ’s

Niet alleen XM verdwijnt qua radio-activiteit als onderdeel van de bezuinigingen bij Talpa ook diverse DJ’s moeten vertrekken. Zo zijn bij Radio Veronica onder andere Jurjen Gofers en Dennis Hoebee vertrokken. Daarnaast wordt er bezuinigd bij de nachtprogrammering van Radio 538.

Menno Koningsberger

Menno Koningsberger, die tot een jaar geleden algemeen directeur was bij Talpa Radio, vertrekt ook bij Talpa. Sinds juni vorig jaar was Menno Koningsburger commercieel directeur bij Talpa maar vanwege bezuinigingen vertrekt hij.