De Stichting Nederlandse Top 40 en BNR brengen wekelijks inzicht in de populairste podcasts van ons land in de Podcast Top 40.

Ontwikkelingen

Met de Podcast Top 40 worden de ontwikkelingen op de verschillende podcastplatformen nauwgezet gevolgd en iedere dinsdag verschijnt er een nieuwe lijst. De Podcast Top 40 krijgt op de dag van verschijnen uitgebreid aandacht op BNR. Zo zijn de nieuwe rangen en standen iedere dinsdagmiddag te horen tijdens het programma In De Middag. Ook wordt de lijst zorgvuldig geanalyseerd door André Dortmont en Mireille Weisz die, samen van een gast, een speciale podcast maken.

“Trots”

Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40, is trots op de nieuwe hitlijst: “De hoeveelheid podcasts is enorm. Dat biedt de luisteraar een breed scala aan luistermogelijkheden. Wij hebben met onze verschillende hitlijsten altijd een representatief overzicht willen bieden van de belangrijkste ontwikkelingen in de entertainmentwereld. Daar hoort de podcast natuurlijk ook bij.”

Podcast Top 20

BNR startte in 2021 al met de Podcast Top 20 en heeft de lengte van de lijst nu verdubbeld. Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR: “De podcast is niet meer weg te denken en heeft aanbod in talloze categorieën. De Stichting Nederlandse Top 40 is een instituut dat garant staat voor objectieve hitlijsten. We zijn dan ook trots dat we voor de Podcast Top 40 nu samenwerken.”

Podcast top 40: https://www.bnr.nl/podcasttop40