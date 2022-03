Liesbeth Staats & Kees Dorresteijn zijn vanaf 4 april de nieuwe gezichten van de middag op BNR Nieuwsradio. Als duo brengen zij dagelijks tussen 16:00-18:30 de luisteraar snel op de hoogte van het belangrijkste nieuws. “Een programma dat voorbij de headlines gaat en waar naast korte snelle duiding bij het nieuws ook plaats is voor verdieping en langere gesprekken.“, aldus de radiozender in een persbericht.

Liesbeth Staats

Liesbeth Staats is journalist en programmamaker met ervaring. Bij BNR presenteerde ze sinds augustus het programma Koplopers. Als een van de gezichten van onder andere Brandpunt maakte ze jarenlang reportages in binnen- en buitenland. Eind 2020 verscheen ze de documentaireserie Waarom Werken Vrouwen Niet? van haar hand en daarop volgde het boek Waarom Vrouwen Minder Werken dan Mannen (en dat ook jouw probleem is).

Kees Dorresteijn

Kees Dorresteijn heeft programma’s bij Radio 1 gepresenteerd. Bij BNR is hij gestart als tech-redacteur. Naast veel werk op de achtergrond, presenteert hij regelmatig BNR Breekt. Ook maakte Dorresteijn de podcasts Vraag het Gommers en Een Jaar Burgemeester, een documentaireserie waarin hij Sjors Fröhlich tijdens zijn eerste burgemeestersjaar volgde.