Videoland zendt zaterdagavond twee evenementen live uit via haar streamingplatform. Het gaat om een concert van rapper Boef en GLORY 86.

Boef in Concert

Op zaterdag 27 mei geeft Boef zijn grootste concert tot nu toe in de AFAS Live. Tijdens zijn concert belooft de rapper groots uit te pakken met een aantal verassingen. Oud materiaal wordt afgewisseld met nieuwe muziek en gastartiesten. ‘Boef in Concert’ is op 27 mei vanaf 20.30 uur live te streamen bij Videoland.

GLORY 86

Live vanuit de Grugahalle in het Duitse Essen barst op 27 mei GLORY 86 los. Petch (Thailand) en Chikh Mousa (Duitsland) strijden om de vedergewichttitel die nu nog op de naam van Petch staat. Benjamin Adegbuyi (Roemenië) keert tijdens Glory 86 terug in de ring en neemt het op tegen Sofian Laïdouni (Frankrijk). Ook treffen weltergewichten Robin Ciric (Nederland) en Chico Kwasi (Nederland) elkaar in Essen.

‘GLORY 86’ is op 27 mei vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. Jay-Jay Boske is ringside reporter.

