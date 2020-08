Bram Krikke en Tom van der Weerd van SLAM! naar Qmusic

Het radioduo Bram Krikke en Tom van der Weerd stapt over van SLAM! naar Qmusic. De twee gaan bij de radiozender een nieuw programma maken.

“Topduo”

Programmadirecteur van Qmusic Dave Minneboo: “Met Bram en Tom halen we een topduo in huis. Tom is een radio-dj in hart en nieren en met Bram halen we een van de grootste talenten van zijn generatie naar Q. Naast dat het duo tot twee keer toe was genomineerd voor de Gouden RadioRing heeft Bram met zijn originele content een grote fanbase aan zich weten te binden. En met zijn optredens bij RadioRing-gala laat hij de traditionele radiowereld op zijn grondvesten schudden. Ik kijk uit naar de samenwerking!”

Bram Krikke

Naast radio-dj heeft Bram Krikke met zijn originele, humoristische content een grote schare fans aan zich weten te binden op YouTube en Instagram, waar hij inmiddels bijna de miljoen volgers aantikt. Mede dankzij deze fans laat Bram de radiowereld schudden op zijn grondvesten als hij zowel in 2019 als 2020 de Zilveren Radioster voor beste radiopresentator van het jaar in de wacht sleept.

Tom van der Weerd

Tom van der Weerd koestert al vanaf jongs af aan de droom om radio-dj te worden. Met succes, want na een aantal shows op regionale zenders komt hij na een stage bij 538 bij SLAM! terecht, waar hij in 2017 samen met Bram Krikke zijn eigen show krijgt. Daarnaast draaide hij als dj al op verschillende festivals, zoals 7th Sunday en Dance Valley. Ook is Tom actief bij de brandweer in zijn woonplaats Kampen.

Bram en Tom zijn vanaf september te horen op Qmusic. De volledige programmering wordt later bekend gemaakt.