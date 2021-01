Brancheorganisatie NLconnect breidt uit naar 80 leden

Dura Line, Netways Europe, Breedbandwinkel, A2B Internet, Maunt en TReNT glasvezel hebben zich aangesloten bij NLconnect, de brancheorganisatie van de breedband-industrie. De vereniging groeit naar 80 leden. Dit bericht de organisatie in een persbericht.

“Digitale transformatie in stroomversnelling”

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: ‘Door de coronacrisis is de digitale transformatie in een stroomversnelling gekomen. We zien een stijgende gebruik van veel thuisverbindingen, maar ook een versnelde digitalisering van bedrijfsprocessen in veel sectoren. De keten van bedrijven in de breedbandindustrie sluit daarom in versneld tempo huizen en bedrijfslocaties aan op glasvezel, rolt 5G-netwerken uit en zorgt op grote schaal voor Gigabit connectiviteit in huis. De sterke aanwezigheid van NLconnect in het publieke debat hierover en als industrieplatform vertaalt zich in een groeiend aantal leden, die we natuurlijk van harte welkom heten!’

Meer informatie via: nlconnect.org