Simply.TV en Spie hebben zich aangesloten bij NLconnect, de brancheorganisatie van de glasvezel- en breedbandindustrie. De vereniging ontwikkelt zich verder tot hét platform voor bedrijven in de glasvezel- en connectiviteitssector.

“Samenwerking”

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: “De nieuwe aanmeldingen laten zien dat de innovatieve glasvezel- en connectiviteitsketen in ons land steeds intensiever samenwerkt. Het laat ook de diversiteit zien binnen onze vereniging. Als NLconnect bevorderen we onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in de breedbandsector en behartigen we de gedeelde belangen bij stakeholders. Samen kunnen we de gezamenlijke uitdagingen rondom de aanleg en exploitatie van Gigabit netwerken en breedbanddiensten effectiever aangaan omdat ons draagvlak groter wordt. We heten de nieuwe leden dan ook van harte welkom!”

Simply.TV helpt tv-operators om hun gebruikersinterfaces om te vormen tot een optimaal platform voor het ontdekken van content door de consument. SPIE is sinds jaar en dag een vertrouwde naam als het gaat om het ontwerpen en engineeren, het aanleggen en installeren, en het beheren en onderhouden van glasvezelnetwerken.

Meer informatie via www.nlconnect.org